鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至5.16元，預估目標價為427.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.24元下修至5.16元，其中最高估值5.75元，最低估值3.44元，預估目標價為427.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.75(5.75)
|8.56
|9.81
|8.65
|最低值
|3.44(3.44)
|5
|7.32
|8.65
|平均值
|5.06(5.06)
|6.85
|9.05
|8.65
|中位數
|5.16(5.24)
|6.98
|9.36
|8.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|203.82億
|291.07億
|385.72億
|422.56億
|最低值
|187.98億
|233.86億
|259.33億
|280.49億
|平均值
|198.72億
|252.91億
|314.15億
|363.96億
|中位數
|198.99億
|249.69億
|307.26億
|376.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|1.59
|營業收入
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
|136.73億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉Fed鷹訊+Meta暴跌 科技板塊失血 那指費半嚇挫逾1.5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至5.29元，預估目標價為440.00元
- 華爾街大空頭：AI熱潮恐重演網路泡沫風險
- 赫茲計劃在亞馬遜上賣車 股價大漲6% 線上二手車商Carvana股價下滑
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇