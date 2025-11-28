鉅亨網新聞中心 2025-11-28 13:45

聯合國經濟和社會事務部人口司於本月發布的《2025 年世界城市化展望》報告指出，全球城市格局發生重大變化：印尼首都雅加達已取代日本東京，成為全球人口最多的城市。

全球城市化劇變：雅加達超越東京 成全球人口最高城市。(圖:shutterstock)

這項備受關注的年度報告採用了全新的、更具國際可比性的「統一人口與地理空間標準」進行城市範圍界定和人口統計。聯合國人口司負責人帕特里克 · 格蘭德表示，新評估標準更準確地反映了全球快速城市化對特大城市發展的影響。根據這份最新報告，印尼雅加達目前居住著約 4,200 萬 人，正式躍居世界第一大城市。

緊隨其後的是孟加拉達卡約 3,700 萬人；日本東京約 3,300 萬人（排名從第一跌至第三）以及印度新德里與中國上海。

報告指出，在 2018 年的版本中，東京曾是榜首，而雅加達當時僅排名第 33 位。研究人員分析，東京在過去 25 年中的人口增長率顯著低於雅加達和達卡等亞洲新興城市，是其排名持續下滑的主要原因。

《2025 年世界城市化展望》報告也詳細揭示了全球城市化進程的驚人速度。報告數據顯示：

巨型城市數量激增： 自 1975 年以來，全球人口超過 1,000 萬的「巨型城市」（Megacities）已從 8 個激增至 2025 年的 33 個。

亞洲集中化： 當今全球人口最多的十大城市中，有 9 個 位於亞洲，這凸顯了亞洲在全球城市化浪潮中的主導地位。

當前全球人口最多的十大城市依序為：雅加達、達卡、東京、新德里、上海、廣州、開羅、馬尼拉、加爾各答和首爾。

展望未來，報告預測，這一人口排名還將繼續發生變動。專家預計，到 2050 年，孟加拉首都達卡將取代雅加達，成為全球人口最多的城市，屆時人口規模預計將達到驚人的 5,210 萬 人。與此同時，東京的人口預計將進一步減少約 270 萬人。