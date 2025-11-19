亞洲金市要變天？印尼擬課重稅最高15% 越南卻鬆綁配額
鉅亨網新聞中心
印尼財政部一名高級官員 17 日表示，印尼正在敲定一項針對黃金產品徵收 7.5% 至 15% 出口稅的計畫。該計劃將於明年某個時間點實施。同一天，越南也宣布實施新措施，讓銀行在向市場供應黃金方面擁有更大彈性。
路透社引述印尼財政部一名高官的話報導，這項黃金產品出口稅稅率為 7.5% 至 15%，將對上游產品出口徵收較高稅率，對加工產品出口徵收較低稅率，以鼓勵在本國國內加工黃金。這名官員舉例說，含有雜質的金錠將適用於較高稅率；精煉後的金條則適用於較低稅率。他也指出，國際金價也將是決定黃金出口稅的因素。據悉，印尼是亞洲主要黃金生產國之一，近年來的年產量約 100 噸。
重要黃金進口國之一越南同樣推出新措施。當地媒體報導稱，越南央行計畫將獲準生產、進出口黃金的信貸機構的日終黃金部位限額，也就是每個交易日結束時其黃金持倉限額，從其註冊資本的 2% 提高到 5%。
報告分析，此舉預計將使越南各銀行在向市場供應黃金方面擁有更大靈活性，以幫助縮小越南國內金價與國際金價之間的差距。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇