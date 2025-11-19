鉅亨網新聞中心 2025-11-19 10:15

印尼財政部一名高級官員 17 日表示，印尼正在敲定一項針對黃金產品徵收 7.5% 至 15% 出口稅的計畫。該計劃將於明年某個時間點實施。同一天，越南也宣布實施新措施，讓銀行在向市場供應黃金方面擁有更大彈性。

亞洲金市要變天？印尼擬課重稅最高15% 越南卻鬆綁配額。(圖:shutterstock)

路透社引述印尼財政部一名高官的話報導，這項黃金產品出口稅稅率為 7.5% 至 15%，將對上游產品出口徵收較高稅率，對加工產品出口徵收較低稅率，以鼓勵在本國國內加工黃金。這名官員舉例說，含有雜質的金錠將適用於較高稅率；精煉後的金條則適用於較低稅率。他也指出，國際金價也將是決定黃金出口稅的因素。據悉，印尼是亞洲主要黃金生產國之一，近年來的年產量約 100 噸。

