鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.43元上修至4.61元，其中最高估值5元，最低估值4.03元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5(5)6.126.69
最低值4.03(2.4)3.813.39
平均值4.57(4.22)5.295.4
中位數4.61(4.43)5.45.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值144.56億161.19億175.60億
最低值139.06億150.00億158.19億
平均值142.21億153.84億163.91億
中位數141.15億152.21億162.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-834.38-845.6427.931.923.21
營業收入39.45億48.68億94.06億116.38億127.21億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


