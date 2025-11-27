鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.43元上修至4.61元，其中最高估值5元，最低估值4.03元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5(5)
|6.12
|6.69
|最低值
|4.03(2.4)
|3.81
|3.39
|平均值
|4.57(4.22)
|5.29
|5.4
|中位數
|4.61(4.43)
|5.4
|5.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|144.56億
|161.19億
|175.60億
|最低值
|139.06億
|150.00億
|158.19億
|平均值
|142.21億
|153.84億
|163.91億
|中位數
|141.15億
|152.21億
|162.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-834.38
|-845.64
|27.93
|1.92
|3.21
|營業收入
|39.45億
|48.68億
|94.06億
|116.38億
|127.21億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
