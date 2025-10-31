search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為486.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.86元，其中最高估值3.68元，最低估值-0.19元，預估目標價為486.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.68(3.68)17.3732.5134.46
最低值-0.19(-1.13)0.836.3410.93
平均值1.78(1.47)7.0213.218.64
中位數1.86(1.5)6.7811.8617.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值38.90億74.16億105.95億131.49億
最低值33.14億42.55億57.44億68.76億
平均值35.99億52.01億67.02億82.78億
中位數35.61億51.28億65.26億81.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

相關行情

台股首頁我要存股
阿里拉姆製藥456.04+1.44%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty