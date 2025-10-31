鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為486.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.86元，其中最高估值3.68元，最低估值-0.19元，預估目標價為486.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.68(3.68)
|17.37
|32.51
|34.46
|最低值
|-0.19(-1.13)
|0.83
|6.34
|10.93
|平均值
|1.78(1.47)
|7.02
|13.2
|18.64
|中位數
|1.86(1.5)
|6.78
|11.86
|17.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.90億
|74.16億
|105.95億
|131.49億
|最低值
|33.14億
|42.55億
|57.44億
|68.76億
|平均值
|35.99億
|52.01億
|67.02億
|82.78億
|中位數
|35.61億
|51.28億
|65.26億
|81.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
