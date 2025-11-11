鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至2.29元，預估目標價為500.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.07元上修至2.29元，其中最高估值5.35元，最低估值0.19元，預估目標價為500.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.35(5.35)
|14.84
|31.48
|31.79
|最低值
|0.19(0.19)
|2.17
|8.77
|10.31
|平均值
|2.38(2.26)
|7.42
|13.44
|18.69
|中位數
|2.29(2.07)
|6.96
|12.68
|17.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.27億
|73.64億
|110.02億
|131.85億
|最低值
|33.14億
|47.23億
|59.24億
|66.83億
|平均值
|37.22億
|54.16億
|69.97億
|85.70億
|中位數
|37.41億
|52.78億
|66.84億
|82.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
