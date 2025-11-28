香港連環大火！死亡人數增至128人 宏昌閣低樓層是起火點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-28 16:06

香港特區政府保安局局長鄧炳強周五（28 日）下午在記者會上表示，到目前為止，大埔宏福苑樓群連環大火已造成 128 人死亡。

香港連環大火死亡人數增至128人。（圖：央視）

據《界面新聞》報導，消防處負責人在記者會上說，已於今天（周五）上午 10 點 18 分完成滅火及救援工作。火場溫度到 500 度，宏昌閣低樓層是起火點，主要是發泡膠助燃，掉落的竹棚進一步點燃其他樓層，並且堵塞出口和車輛出入口。

該發言人還解答了外界對救援過程未使用直升機等部分疑惑。首先，如果救援人員使用直升機投擲水彈，水彈不會落入火場內，只會在外立面。此外，直升機飛過就攪動空氣，引發助燃。

另外，101 公尺雲梯要求更寬的通道，香港要求的緊急車輛通道寬度為 6 公尺，而 101 公尺的雲梯需要通道寬度達到 10 公尺，香港大部分街道都用不了。

香港消防與廣東省消防有聯繫，無人機滅火仍然在探索階段，且無人機滅火水喉直徑要小於普通消防水喉，不是有效做法。

有關針對火警鐘失效的質疑，消防處已經檢查了 8 座大廈，確認是不能有效操作，消防處將採取執法行動。

另外，香港廉政公署（ICAC）於同一天早些時候宣布，拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司 2 名董事，並已展開搜證。