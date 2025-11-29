今起至12/1 全港降半旗哀悼大埔火災罹難者

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-29 04:30

據香港特區政府新聞公報網消息，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，香港特別行政區政府將進行悼念，有關安排如下：

今起至12/1全港降半旗哀悼大埔火災罹難者。（圖：央視）

從 11 月 29 日至 12 月 1 日，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗致哀。政府主要官員取消非必要公開活動，所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會按情況安排取消或延期。

香港特區行政長官李家超 29 日上午 8 時聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部默哀三分鐘，哀悼大埔火災罹難者。

民政事務總署在哀悼期間於全港 18 區設置吊唁處，供市民簽署吊唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署吊唁冊的時間為 11 月 29 日至 12 月 1 日上午 9 時至晚上 9 時。

此外，香港廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，展開全面調查，28 日先後拘捕 8 名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。