鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-27 11:28

香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。

香港大埔惡火44人遇難，外牆防護網疑未達標。（圖：央視）

據《第一財經》報導，香港警方展開調查，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑料布，疑未符合防火標準，另有一座未波及的大廈每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃，且可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

‌



警方發現一工程公司負責安裝上述相關材料，相信該工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。警方拘捕的 3 人為工程公司負責人，包括 2 名董事、1 名工程顧問，年齡介於 52 歲至 68 歲。

起火的住宅是宏福苑，香港中原地產的官網顯示，宏福苑屋齡 42 年，位於大埔市中心大埔公路元洲仔 3821 號，共有 8 座。

保安局局長鄧炳強表示，針對起火大廈外牆保護網著火蔓延速度比合規格物料更快，部分窗戶貼有易燃發泡膠板的不尋常情況，會循刑事方向調查。

火災發生時，宏福苑各樓棟正在大維修，維修工程從 2024 年下半年開始，預計 2026 年上半年拆棚完工。

在火災發生前，在宏福苑相關社群已有居民討論施工的防護材料是否存在消防隱患。

群組中有人發帖稱去年就向勞工處反應過消防隱患問題，得到答覆是「根據現時勞工處所執行適用於建築地盤的安全條例中，並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準。此外，根據本處人員對該地盤視察所得，該維修工程並不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品等等，而地盤內亦有提供合適的滅火設施。因此，棚網發生火災的風險相對為低。而本處亦已經提醒有關的承建商，必須做好地盤內的防火措施以防止火災發生。本處會繼續密切監察上述工作地點的安全情況，以確保工人的工作安全及健康。」

火災發生後，社群廣泛討論外牆保護網的阻燃問題。社區群組圖片顯示，維修所用密目式安全立網由山東某化纖繩網公司提供，由濱州市檢驗檢測中心出具檢驗報告。

該繩網公司稱並不認識工程承建商宏業建築工程公司。