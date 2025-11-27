鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至7.88元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對網路應用(NTAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.75元上修至7.88元，其中最高估值8.02元，最低估值7.72元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.02(7.93)
|8.87
|9.8
|最低值
|7.72(7.6)
|8.1
|8.71
|平均值
|7.85(7.76)
|8.5
|9.11
|中位數
|7.88(7.75)
|8.43
|8.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.02億
|71.82億
|76.04億
|最低值
|67.40億
|69.47億
|72.81億
|平均值
|67.61億
|70.90億
|74.45億
|中位數
|67.52億
|70.96億
|74.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.23
|4.09
|5.79
|4.63
|5.67
|營業收入
|57.33億
|63.25億
|63.57億
|62.69億
|65.71億
詳細資訊請看美股內頁：
網路應用(NTAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用NTAP-US的目標價調升至122.5元，幅度約3.38%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Symbotic Inc - Class A(SYM-US)EPS預估上修至0.41元，預估目標價為64.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估下修至1.84元，預估目標價為74.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至-0.06元，預估目標價為172.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇