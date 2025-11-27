search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至7.88元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對網路應用(NTAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.75元上修至7.88元，其中最高估值8.02元，最低估值7.72元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.02(7.93)8.879.8
最低值7.72(7.6)8.18.71
平均值7.85(7.76)8.59.11
中位數7.88(7.75)8.438.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值68.02億71.82億76.04億
最低值67.40億69.47億72.81億
平均值67.61億70.90億74.45億
中位數67.52億70.96億74.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.234.095.794.635.67
營業收入57.33億63.25億63.57億62.69億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
網路應用(NTAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


