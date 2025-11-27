去年同期基數抬高 中國10月工業企業利潤下降5.5%

國家統計局說，從三大門類看，1—10 月採礦業下降 27.8%，降幅較 1—9 月收窄 1.5 個百分點；製造業增長 7.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長 9.5%。

國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，1—10 月在黨中央堅強領導下，各地區各部門認真落實黨中央、國務院決策，著力做強國內大循環，積極暢通國內國際雙循環，帶動工業企業利潤穩定增長，工業經濟高品質發展穩步推進。

于衛寧稱，下階段在國際環境複雜嚴峻，國內周期性結構性矛盾交織的背景下，要深入貫徹中共二十屆四中全會精神，繼續精準落實黨中央、國務院決策，推動各項政策協同發力，進一步擴內需、優結構、育新能，推動工業經濟量質齊升、動能煥新，不斷築牢實體經濟根基。