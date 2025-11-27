去年同期基數抬高 中國10月工業企業利潤下降5.5%
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國國家統計局周四（27 日）表示，1—10 月規模以上工業企業利潤將一年前增長 1.9%，自今年 8 月份以來累計增速連續三個月保持增長。
國家統計局說，從三大門類看，1—10 月採礦業下降 27.8%，降幅較 1—9 月收窄 1.5 個百分點；製造業增長 7.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長 9.5%。
國家統計局提到，10 月受去年同期基數有所抬高、財務費用增長較快等因素影響，規模以上工業企業利潤較去年同期下降 5.5%。
國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，1—10 月在黨中央堅強領導下，各地區各部門認真落實黨中央、國務院決策，著力做強國內大循環，積極暢通國內國際雙循環，帶動工業企業利潤穩定增長，工業經濟高品質發展穩步推進。
于衛寧稱，下階段在國際環境複雜嚴峻，國內周期性結構性矛盾交織的背景下，要深入貫徹中共二十屆四中全會精神，繼續精準落實黨中央、國務院決策，推動各項政策協同發力，進一步擴內需、優結構、育新能，推動工業經濟量質齊升、動能煥新，不斷築牢實體經濟根基。
