【Joe’s華爾街脈動】比特幣續跌，全球市場回檔

Joe Lu

加密貨幣清算與全球增長疑慮，引發感恩節後漲勢回檔。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】比特幣續跌，全球市場回檔 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 12 月 1 日 美東時間


摘要
  • 全球市場十二月開局疲弱，美股指數下滑、比特幣暴跌，風險規避情緒再起，與台灣看漲的經濟預測形成對比。
  • 加密貨幣急遽拋售及疲弱的製造業數據，打擊市場情緒，美股回檔；台積電美國存託憑證 (ADR) 下跌 1.31%，對台股構成逆風。
  • 儘管市場預期聯準會將降息，但在日本央行升息訊號引發的全球債市拋售下，公債殖利率上揚。
  • 台灣 2025 年 GDP 增長預測上修至 7.37% 的 15 年新高，為本地市場提供了強大的基本面支撐。
  • 比特幣暴跌 6%，成為當日避險操作的主要催化劑，主因為強制平倉及對日圓利差交易平倉的擔憂。

在挑戰投資者信心的全球逆風匯集下，今年的最後一個月以更偏「避險」的基調開場。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


相關行情

台股首頁我要存股
日元/美元0.0064+0.00%
比特幣86967.27-0.78%

