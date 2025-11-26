search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.93元上修至0.96元，其中最高估值1.32元，最低估值0.68元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.32(1.32)2.073.093.45
最低值0.68(0.68)0.580.82.97
平均值0.97(0.96)1.532.313.21
中位數0.96(0.93)1.532.333.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值42.51億55.14億72.06億91.96億
最低值37.80億45.92億55.19億91.96億
平均值40.47億50.52億62.79億91.96億
中位數40.36億50.82億61.85億91.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.60-2.51-3.34-1.670.16
營業收入8.70億13.49億15.88億23.23億32.24億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


