鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為95.00元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.93元上修至0.96元，其中最高估值1.32元，最低估值0.68元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.32(1.32)
|2.07
|3.09
|3.45
|最低值
|0.68(0.68)
|0.58
|0.8
|2.97
|平均值
|0.97(0.96)
|1.53
|2.31
|3.21
|中位數
|0.96(0.93)
|1.53
|2.33
|3.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.51億
|55.14億
|72.06億
|91.96億
|最低值
|37.80億
|45.92億
|55.19億
|91.96億
|平均值
|40.47億
|50.52億
|62.79億
|91.96億
|中位數
|40.36億
|50.82億
|61.85億
|91.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|0.16
|營業收入
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
|32.24億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
