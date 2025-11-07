鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.92元，其中最高估值1.32元，最低估值0.51元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.32(1.26)
|2.6
|3.33
|3.69
|最低值
|0.51(0.51)
|0.58
|0.8
|2.95
|平均值
|0.93(0.88)
|1.64
|2.37
|3.32
|中位數
|0.92(0.87)
|1.59
|2.42
|3.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.37億
|55.14億
|70.61億
|89.59億
|最低值
|37.80億
|45.92億
|53.31億
|89.59億
|平均值
|40.21億
|50.01億
|61.31億
|89.59億
|中位數
|40.36億
|50.05億
|61.52億
|89.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|0.16
|營業收入
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
|32.24億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
