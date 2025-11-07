鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為95.00元

search icon



Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.92元，其中最高估值1.32元，最低估值0.51元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.32(1.26)2.63.333.69
最低值0.51(0.51)0.580.82.95
平均值0.93(0.88)1.642.373.32
中位數0.92(0.87)1.592.423.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值42.37億55.14億70.61億89.59億
最低值37.80億45.92億53.31億89.59億
平均值40.21億50.01億61.31億89.59億
中位數40.36億50.05億61.52億89.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.60-2.51-3.34-1.670.16
營業收入8.70億13.49億15.88億23.23億32.24億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

AFRM

