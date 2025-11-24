鉅亨網新聞中心 2025-11-24 15:08

谷歌 (GOOG-US) 執行長皮查伊（Sundar Pichai）20 日在矽谷總部接受 BBC 專訪，重申該公司「AI 優先」戰略的堅定承諾與全面佈局，強調 900 億美元的投入僅是一個開始。

900億美元只是暖身！谷歌CEO：全力衝刺「全端AI」。(圖:shutterstock)

皮查伊指出，自他擔任執行長以來，這項「AI 優先」策略一直是公司的核心指導方針，而這項承諾的具體展現，就是谷歌在 AI 基礎設施方面累積投入的巨額資金，已從四年前的不到 300 億美元，大幅增長至今年的 900 億美元。

‌



皮查伊強調，這 900 億美元的投入僅是一個開始，它代表了谷歌採取「全端式」（Full-Stack）方法的決心，旨在從最底層的實體基礎設施，如自研的 TPU 晶片與伺服器，到技術研發，再到終端產品與平台的部署，打造先進 AI 所需的一切環節。

這種「三位一體式」的佈局，使谷歌成為全球少數能同時掌握基礎硬體、大模型和終端應用群的科技巨頭。

Gemini 系列：構建 Agentic AI 超級引擎

在模型方面上，谷歌正以 Gemini 系列大模型為核心，大力押注「代理式 AI」（Agentic AI）的未來。從 Gemini 1 在原生多模態處理上的突破，到 Gemini 2 奠定代理能力的基礎，直至最新 Gemini 3 系列模型的推出，谷歌正不斷提升 AI 的深度推理、多模態理解和自主任務執行能力。

Gemini 3 不僅能處理更複雜的問題、進行多步驟規劃，更大幅提升了自動化能力，可零樣本生成複雜的互動式 Web UI，並支援 Agentic 編碼。這意味著未來的 AI 將不再只是回應問題的聊天機器人，而是一個能自主進入編輯器、終端和瀏覽器，規劃並執行複雜軟體開發任務的智能代理。

皮查伊描繪了未來 AI 將為用戶和企業帶來的「智能代理體驗」（Agentic experience）。他預期在未來 12 個月內，AI 將能完成更複雜的個人任務，例如將購物或購買禮物等交給聊天機器人處理。

長遠來看，AI 甚至能在關鍵時刻輔助決策，例如權衡複雜的治療方案或評估股票投資。AI 的價值核心，在於自動化大量的重複性任務，從而減輕現代人日益增長的工作壓力。

用電需求爆炸：積極投資新能源技術

面對 AI 對能源需求呈爆炸性增長的挑戰，谷歌正積極投資新能源技術，包括與 Commonwealth Fusion Systems 簽署企業核融合能源採購協議，並採購小型模組化核反應器的能源，同時在數據中心應用地熱能源，倒逼能源版圖的全面升級。

在 AI 帶來的潛在社會衝擊方面，皮查伊持謹慎樂觀態度。他認為 AI 將創造新的機會，如同 YouTube 賦予了每個人成為內容創作者的機會一樣，但同時也會引發現有崗位的變遷，社會需要學會適應。

皮查伊同時提醒公眾，AI 模型基於「預測下一個詞」的底層機制，本質上容易犯錯，因此不應盲目信任任何一個大模型。他強調，谷歌正將搜索能力融入 Gemini 以提升準確性，但資訊生態的豐富性必須超越單一 AI 產品的侷限。

谷歌堅信沒有任何公司應該獨佔 AI 這項強大的技術，並致力於推動創新、尊重創作者權利，並與政府合作應對潛在的濫用風險。

跨時代科技突破：量子計算與生命科學

除了 AI，谷歌亦在多個尖端領域推動跨時代突破，展現其作為科技巨頭的深遠影響力。

在量子計算領域，皮查伊判斷該技術正處於 AI 五年前的階段，預計 5 年後將迎來突破。Google Quantum AI 團隊已完成多項里程碑，包括實現「首次可驗證的量子優勢」，未來將應用於材料科學、藥物研發等領域。

此外，谷歌旗下 DeepMind 團隊研發的 AlphaFold 技術，在蛋白質結構預測方面取得了革命性進展，能夠在數小時內完成傳統實驗方法耗時許久的結構解析，極大提升了全球生物學家和化學家在新藥研發上的效率。自動駕駛技術的進步，則將在減少交通事故和挽救生命方面帶來巨大的社會效益。