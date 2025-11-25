search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：安捷倫科技(A-US)EPS預估下修至5.94元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對安捷倫科技(A-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.03元下修至5.94元，其中最高估值6.1元，最低估值5.88元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.1(6.1)6.847.678.1
最低值5.88(5.9)6.47.137.8
平均值5.96(6.02)6.577.327.95
中位數5.94(6.03)6.557.37.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值73.79億79.90億86.76億87.30億
最低值72.45億76.66億81.12億86.79億
平均值73.35億77.96億82.93億87.05億
中位數73.50億78.07億82.63億87.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.944.184.194.434.57
營業收入63.19億68.48億68.33億65.10億69.48億

詳細資訊請看美股內頁：
安捷倫科技(A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股

