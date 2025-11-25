鉅亨速報 - Factset 最新調查：安捷倫科技(A-US)EPS預估下修至5.94元，預估目標價為165.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對安捷倫科技(A-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.03元下修至5.94元，其中最高估值6.1元，最低估值5.88元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.1(6.1)
|6.84
|7.67
|8.1
|最低值
|5.88(5.9)
|6.4
|7.13
|7.8
|平均值
|5.96(6.02)
|6.57
|7.32
|7.95
|中位數
|5.94(6.03)
|6.55
|7.3
|7.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|73.79億
|79.90億
|86.76億
|87.30億
|最低值
|72.45億
|76.66億
|81.12億
|86.79億
|平均值
|73.35億
|77.96億
|82.93億
|87.05億
|中位數
|73.50億
|78.07億
|82.63億
|87.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.94
|4.18
|4.19
|4.43
|4.57
|營業收入
|63.19億
|68.48億
|68.33億
|65.10億
|69.48億
詳細資訊請看美股內頁：
安捷倫科技(A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
