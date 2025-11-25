search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安捷倫科技A-US的目標價調升至165元，幅度約10%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安捷倫科技(A-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至165元，調升幅度10%。其中最高估值185元，最低估值140元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予安捷倫科技評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀0位。

安捷倫科技今(25日)收盤價為153.51元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲0.49%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



美股A市場預估目標價

安捷倫科技153.51+1.49%

