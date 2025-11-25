search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至208元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至208元，調升幅度4%。其中最高估值232元，最低估值179元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予是德科技評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。

是德科技今(25日)收盤價為178.85元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲0.49%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



