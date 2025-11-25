鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至208元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至208元，調升幅度4%。其中最高估值232元，最低估值179元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予是德科技評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。
是德科技今(25日)收盤價為178.85元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲0.49%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合技術
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至17.24元，預估目標價為274.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為208.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為84.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇