鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至208元，幅度約4%

綜合評級 - 共有17位分析師給予是德科技評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。

是德科技今(25日)收盤價為178.85元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲0.49%短期股價無明顯表現。