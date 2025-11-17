鉅亨網新聞中心 2025-11-17 10:00

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波於 16 日發文指出，香港經濟持續看好，本地生產毛額（GDP）已連續第 11 季寫下實質年成長的紀錄。其中，今年第三季 GDP 的實質年增幅擴大至 3.8%，創下逾一年半以來的最佳季度表現。

香港經濟穩健前行 GDP連11季擴張。(圖:shutterstock)

陳茂波司長表示，在中央堅實支持下，香港政府與社會各界共同努力，經濟呈現出穩健且全面的復甦態勢。出口、國內消費及固定投資這三大主要成長環節均持續表現亮眼。

出口加速：今年首三季，香港商品出口實質年增長 11.3%。其中，輸往中國大陸（年增 14.6%）和東協地區（年增 27.1%）的出口表現尤其強勁，鞏固了香港作為國際貿易樞紐的地位。

投資與消費提振： 經濟成長也獲得固定投資與國內消費的堅實支撐。私人消費支出在第三季實質年增率進一步上升至 2.1%，顯示國內市場景氣逐步恢復。

金融市場熱絡：資金持續流入，股市交易暢旺，市場對經濟前景的樂觀預期顯著提升。今年前十個月，香港首次公開募股（IPO）募資金額近 2,160 億港幣，年增超過兩倍，高居全球之冠，突顯香港國際金融中心的吸引力。

隨著多個經濟層面表現轉好，加上前十個月訪港旅客達 4,100 萬人次，實質年增 12%，香港的餐飲和零售業狀況也逐步改善，展現出國內市場的活力。

陳茂波司長總結，連同今年，香港經濟可望連續第三年取得正成長，並預期明年經濟將可持續增長。