鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-25 07:55

OpenAI 推出一款免費的人工智慧（AI）購物搜索功能，可為 ChatGPT 用戶生成個性化購買指南，以應對即將到來的年底購物需求。

OpenAI搶佔年底購物季商機，推出免費ChatGPT購物搜索功能。（圖：Shutterstock）

OpenAI 周一（24 日）表示，所有免費和付費用戶均可在假期前「近乎無限制地」使用該功能。

與用戶已經習慣的常規文本互動不同，這款購物搜索功能提供了一種全新交互體驗。

用戶可以通過聊天界面中的專用「購物研究」按鈕啟動該功能，並用「為一間單身公寓找一個小沙發」或「為我 4 歲的侄女挑選一份熱愛藝術的禮物」等指令描述需求。

AI 不會立即生成文本回覆，而是會以問答形式要求更多訊息，例如預算、顏色偏好、商品尺寸等。

在從網路上蒐集訊息的過程中，AI 會逐步推薦 10 到 15 件商品，用戶可在推薦過程中點擊「更多類似」或「不感興趣」修改最終列表。

OpenAI 強調，該功能在引用產品連結時不會優先考慮特定網站，並且不會與零售商分享用戶的聊天紀錄。

此舉被視為 OpenAI 在競爭激烈的 AI 市場中吸引用戶的最新策略部署，直接槓上 Perplexity AI 等競爭對手。這些公司都希望讓自家人工智慧工具成為消費者購物過程的一部分，從而為未來的新收入來源打開大門。