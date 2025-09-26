search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為37.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.72元，其中最高估值2.95元，最低估值1.31元，預估目標價為37.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.95(2.95)5.247.514.82
最低值1.31(1.31)1.853.394.82
平均值1.94(1.92)3.945.484.82
中位數1.72(1.52)4.085.54.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值192.74億203.02億220.40億186.42億
最低值158.64億163.21億173.08億186.42億
平均值181.02億184.55億199.67億186.42億
中位數184.21億185.72億200.38億186.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.530.015.71-13.545.79
營業收入93.32億130.56億189.98億182.96億193.72億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

相關行情

台股首頁我要存股
YPF有限責任26.77-3.46%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty