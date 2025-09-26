鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為37.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.72元，其中最高估值2.95元，最低估值1.31元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.95(2.95)
|5.24
|7.51
|4.82
|最低值
|1.31(1.31)
|1.85
|3.39
|4.82
|平均值
|1.94(1.92)
|3.94
|5.48
|4.82
|中位數
|1.72(1.52)
|4.08
|5.5
|4.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|192.74億
|203.02億
|220.40億
|186.42億
|最低值
|158.64億
|163.21億
|173.08億
|186.42億
|平均值
|181.02億
|184.55億
|199.67億
|186.42億
|中位數
|184.21億
|185.72億
|200.38億
|186.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|營業收入
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
