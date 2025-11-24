鉅亨網新聞中心 2025-11-24 10:41

俄烏衝突正迎來關鍵轉折點。在烏克蘭對莫斯科地區發動無人機襲擊的同時，美國正對烏克蘭總統澤倫斯基施加重大壓力，要求其接受旨在結束衝突的「28 點」新和平計畫。

川普下最後通牒：27日前接受和談！烏克蘭陷「尊嚴或夥伴」兩難抉擇。(圖:shutterstock)

當地時間 11 月 23 日清晨，俄羅斯首都莫斯科州遭到烏克蘭無人機的攻擊，凸顯著戰火的進一步升級。

莫斯科州長沃羅比約夫證實，該州的沙圖拉熱電站遭到無人機襲擊，導致電站區域內發生火災。儘管緊急部門迅速控制火勢並將供電切換至備用線路，確保居民用電未受中斷，但此事件凸顯了俄羅斯腹地的安全風險。莫斯科市長索比亞寧隨後表示，有三架飛向莫斯科市的烏方無人機已被防空系統成功擊落。

在此次襲擊的數小時前，烏克蘭空軍通報俄軍使用了 98 架各類型無人機對烏克蘭發動大規模打擊。雙方在戰場前線的戰鬥也依然激烈，俄軍宣布在紅軍城以東、札波羅熱和頓內茨克地區取得進展，而烏軍則聲稱擊退了俄軍多達 29 次進攻，並在俄羅斯羅斯托夫地區用無人機擊落了一架俄軍米 - 8 直升機。

與戰火升溫並行的是，結束衝突的外交努力也在加速，但伴隨著對烏克蘭的巨大壓力。

根據英媒引述的最新報導，美國官員已向北約盟國透露，美方將在未來幾天內向澤倫斯基施壓，要求其接受美國提出的「28 點」和平協議，並警告若基輔拒絕簽署，未來將面臨更不利的談判結果。美國總統川普更給予明確期限，希望烏克蘭最晚在 11 月 27 日接受該新計畫。

美國、烏克蘭、歐盟、英國、法國和德國代表 23 日在瑞士日內瓦舉行了會談，專門討論此新計畫。美國國務卿盧比歐稱，這是雙方「最有成效、最有意義的」會談，並討論出了一份基礎文件，但強調最終方案仍需俄羅斯同意。

然而，烏克蘭領導人面臨著艱難的選擇。澤倫斯基在一次視訊演說中坦言，烏克蘭正面臨前所未有的壓力，必須在「失去尊嚴」與「失去一個關鍵夥伴」之間做出選擇，接受「困難」的「28 點」新計畫，或面臨最嚴酷的冬季危險。

根據早前披露的細節，「28 點」新計畫的要點包括：

俄烏雙方締結互不侵犯協議，俄羅斯將非侵略政策寫入法律。

烏克蘭獲得可靠安全保障，軍隊規模限制在 60 萬人以內。

北約承諾不再擴張，不在烏克蘭駐軍，歐洲戰鬥機將駐紮在波蘭。

烏軍從目前控制的頓內茨克州部分地區撤出，該區將成為中立非軍事緩衝區。

一旦協議達成並撤兵到位，立即停火，烏克蘭將在 100 天後舉行選舉。

在戰後重建方面，俄羅斯被凍結的 1000 億美元資產將投資於美國主導的烏克蘭重建項目，美國將獲得該項目 50% 的利潤。