鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-22 04:00

黛安芬官方服務號週五（21 日）發布公告，稱 Triumph 集團決定自 12 月 31 日起停止在中國大陸市場的營運。

專櫃清倉甩賣！黛安芬12/31起停止中國市場營運。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，黛安芬官方服務號表示，Triumph 黛安芬微信小程式最遲 12 月 10 日 24:00 起停止售後服務；Triumph 黛安芬各線上平台 - 淘寶、天貓旗艦店、天貓奧萊旗艦店、京東、拼多多、抖音、唯品會，最遲 12 月 05 日 24:00 起停止售後服務（天貓會員專屬積分兌換專區開放截止日：11 月 30 日 24:00）；Triumph 黛安芬各線下門市將陸續停止營運，最遲至 12 月 31 日 22:00。

部分商場黛安芬門市近期已經準備撤櫃，有些專櫃正在打折清倉甩賣，打折幅度在 5 折到 8 折。門市店員透露，線下門市的生意比較差，客流量和銷售額一直都不太理想。

黛安芬是知名德國內衣品牌，創立於 1886 年。對於撤離中國大陸市場的原因，業界人士認為，黛安芬雖然品牌知名度高，但隨著其他本土品牌的崛起，市場競爭激烈。

中紡聯的數據顯示，2024 年中國內衣市場規模達人民幣 2,237 億元，本土品牌 CR5 首度超越外資品牌。‌‌

價格也是一大問題，黛安芬的產品價格大多在人民幣 200 元以上，有些甚至接近千元，非常不具備價格競爭力。且目前一片式、無感內衣等新品快速迭代，相比之下，黛安芬的產品比較陳舊。