鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至7.92元，預估目標價為325.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.79元上修至7.92元，其中最高估值8.04元，最低估值7.73元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.04(7.93)
|8.91
|13.42
|12.42
|最低值
|7.73(7.73)
|7.89
|8.54
|11
|平均值
|7.87(7.81)
|8.54
|9.78
|11.55
|中位數
|7.92(7.79)
|8.55
|9.62
|11.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|31.81億
|36.34億
|41.51億
|47.42億
|最低值
|31.36億
|34.57億
|38.52億
|45.97億
|平均值
|31.56億
|35.43億
|40.04億
|46.89億
|中位數
|31.62億
|35.44億
|39.75億
|47.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.36
|2.63
|3.00
|3.22
|4.32
|營業收入
|14.65億
|18.51億
|21.55億
|23.64億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
