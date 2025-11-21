鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至7.92元，預估目標價為325.00元

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.79元上修至7.92元，其中最高估值8.04元，最低估值7.73元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.04(7.93)8.9113.4212.42
最低值7.73(7.73)7.898.5411
平均值7.87(7.81)8.549.7811.55
中位數7.92(7.79)8.559.6211.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值31.81億36.34億41.51億47.42億
最低值31.36億34.57億38.52億45.97億
平均值31.56億35.43億40.04億46.89億
中位數31.62億35.44億39.75億47.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.362.633.003.224.32
營業收入14.65億18.51億21.55億23.64億27.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


