鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至7.78元，預估目標價為320.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.63元上修至7.78元，其中最高估值7.93元，最低估值7.62元，預估目標價為320.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.93(7.83)8.9613.7811.78
最低值7.62(7.62)7.558.510.83
平均值7.76(7.67)8.449.7711.31
中位數7.78(7.63)8.449.5911.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值31.65億35.75億40.76億45.63億
最低值30.91億34.36億38.52億45.30億
平均值31.29億35.00億39.58億45.46億
中位數31.38億34.97億39.58億45.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.362.633.003.224.32
營業收入14.65億18.51億21.55億23.64億27.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

