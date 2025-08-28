鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至7.78元，預估目標價為320.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.63元上修至7.78元，其中最高估值7.93元，最低估值7.62元，預估目標價為320.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.93(7.83)
|8.96
|13.78
|11.78
|最低值
|7.62(7.62)
|7.55
|8.5
|10.83
|平均值
|7.76(7.67)
|8.44
|9.77
|11.31
|中位數
|7.78(7.63)
|8.44
|9.59
|11.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|31.65億
|35.75億
|40.76億
|45.63億
|最低值
|30.91億
|34.36億
|38.52億
|45.30億
|平均值
|31.29億
|35.00億
|39.58億
|45.46億
|中位數
|31.38億
|34.97億
|39.58億
|45.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.36
|2.63
|3.00
|3.22
|4.32
|營業收入
|14.65億
|18.51億
|21.55億
|23.64億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統VEEV-US的目標價調升至320元，幅度約5.26%
- 納入標普500機會又來了！若派拉蒙遭剔除 Robinhood或AppLovin可望雀屏中選
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至7.63元，預估目標價為285.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統VEEV-US的目標價調升至285元，幅度約5.56%
下一篇