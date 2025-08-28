search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統VEEV-US的目標價調升至320元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)提出目標價估值：中位數由304元上修至320元，調升幅度5.26%。其中最高估值355元，最低估值222元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Veeva系統評價：積極樂觀20位、保持中立10位、保守悲觀2位。

Veeva系統今(28日)收盤價為293.59元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲1.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VEEV市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Veeva系統293.59+2.46%

延伸閱讀



Empty