估值修正多殺多，先跌先破線的加密貨幣要先止跌
永誠資產管理處
加密貨幣持續刷新波段低，5 日線走平且站上才能止住全面性估值修正賣壓
AI 股或美股一直到 10 月底財報季才正式破線，11 月初確認了 27MA 多方趨勢終結。如上圖所示，加密貨幣以比特幣為首，從 10 月初就率先下跌，反應政府關門導致的短期資金緊張 (TGA 持續走揚，造成準備金減少，且隔夜市場飆高，當時報告以出具相關數據)，並且作為承擔高額槓桿交易，與現金流為 0 的商品，對於資金 / 利率高度敏感。
資金緊張，但政府也開門了，近兩週是川普政府添利空:
→11/20 美股反轉開高走低，雖與輝達財報質疑有關，但一舉重挫，下行波動如此之大，本質還是與加密貨幣弱勢，持續破底暴倉有關。最投機的商品無法止跌，擴大了估值修正的賣壓。
加密貨幣是盤勢止跌關鍵，法人資金選股思維轉變
加密貨幣 5 日線走平且站上，將半個月來的連續多殺多止住，股市等風險性資產自然能贏來短波段反彈，當然估值修正、AI 利空質疑，與 4 月底以來的多頭趨勢結束。資金往估值偏低移動，甚至不要求必然與 AI 有關，整體類股方向，也隨盤勢出現明顯轉變。
（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）
「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。
沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！
「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑
