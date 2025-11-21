永誠資產管理處 2025-11-21 17:42

加密貨幣持續刷新波段低，5 日線走平且站上才能止住全面性估值修正賣壓

估值修正多殺多，先跌先破線的加密貨幣要先止跌(圖:shutterstock)

AI 股或美股一直到 10 月底財報季才正式破線，11 月初確認了 27MA 多方趨勢終結。如上圖所示，加密貨幣以比特幣為首，從 10 月初就率先下跌，反應政府關門導致的短期資金緊張 (TGA 持續走揚，造成準備金減少，且隔夜市場飆高，當時報告以出具相關數據)，並且作為承擔高額槓桿交易，與現金流為 0 的商品，對於資金 / 利率高度敏感。

‌



資金緊張，但政府也開門了，近兩週是川普政府添利空:

10/14 美國政府沒收了國際詐騙集團 - 太子集團，12.7 萬枚比特幣，估值約 150 億美元。將其冷錢包金鑰破解。32 位元亂數產生器用電腦暴力破解。加密貨幣的一大用途本質上就是非法交易，在被追查下，交易需求首先降溫。且其他政府也有追查並沒收部分，擔憂大額加密貨幣潛在出售。 本週川普政府將 IRS 新規重新審議，預期將對美國公民海外加密資產徵稅，並調整監管法規

加密貨幣 5 日線走平且站上，將半個月來的連續多殺多止住，股市等風險性資產自然能贏來短波段反彈，當然估值修正、AI 利空質疑，與 4 月底以來的多頭趨勢結束。資金往估值偏低移動，甚至不要求必然與 AI 有關，整體類股方向，也隨盤勢出現明顯轉變。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

點擊下圖【60 秒測試 你的理財天賦有幾分?】

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑