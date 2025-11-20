search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)APO-US的目標價調升至163元，幅度約3.16%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)提出目標價估值：中位數由158元上修至163元，調升幅度3.16%。其中最高估值180元，最低估值136元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Apollo Global Management Inc - Class A (New)評價：積極樂觀17位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Apollo Global Management Inc - Class A (New)今(20日)收盤價為127.2元。近5日股價下跌3.16%，標普指數下跌3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



Apollo Global Management Inc - Class A (New)127.2+2.32%

