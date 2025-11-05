鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)EPS預估上修至7.82元，預估目標價為158.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.69元上修至7.82元，其中最高估值8.07元，最低估值7.57元，預估目標價為158.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.07(7.88)
|9.61
|11.53
|12.07
|最低值
|7.57(7.5)
|8.83
|10.36
|12.07
|平均值
|7.83(7.7)
|9.19
|10.91
|12.07
|中位數
|7.82(7.69)
|9.21
|10.95
|12.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|197.23億
|237.80億
|279.87億
|最低值
|183.79億
|191.21億
|215.95億
|平均值
|192.13億
|219.14億
|248.94億
|中位數
|195.23億
|224.86億
|249.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.44
|7.32
|-5.57
|8.28
|7.33
|營業收入
|24.09億
|35.78億
|117.72億
|332.13億
|263.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
