search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)EPS預估上修至7.82元，預估目標價為158.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.69元上修至7.82元，其中最高估值8.07元，最低估值7.57元，預估目標價為158.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.07(7.88)9.6111.5312.07
最低值7.57(7.5)8.8310.3612.07
平均值7.83(7.7)9.1910.9112.07
中位數7.82(7.69)9.2110.9512.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值197.23億237.80億279.87億
最低值183.79億191.21億215.95億
平均值192.13億219.14億248.94億
中位數195.23億224.86億249.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.447.32-5.578.287.33
營業收入24.09億35.78億117.72億332.13億263.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPO

相關行情

台股首頁我要存股
Apollo Global Management Inc - Class A (New)130.51+5.29%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty