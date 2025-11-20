生達持續推進新產品 看好台灣、日本市場明年成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-20 18:12

生達 (1720-TW) 今 (20) 日召開法說會，生達總經理范滋庭指出，持續推進新產品上市，預期明年台灣將推出 5 項新品上市，日本目前則有 2 項簽約的 CDMO 合作案查登中，看好台灣與日本市場明年成長。

生達總經理范滋庭。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

范滋庭表示，台灣今年上市 5 項產品，包括 3 項糖尿病、1 項攝護腺，以及 1 項高血壓藥品。其中，糖尿病藥品受到原廠提前降價影響，進而壓低健保合價，導致相關營收與獲利被壓縮，表現不如預期，不過預期明年在醫院端將逐步放量。

范滋庭指出，預計明年台灣市場持續上市新產品，涵蓋糖尿病、攝護腺 (攝護腺癌及攝護腺肥大) 及止痛針劑等 5 項產品，且糖尿病與攝護腺產品為首發學名藥。

日本市場方面，范滋庭指出，目前有 2 項產品持續出貨，包含細支氣管炎及消炎止痛，每年可貢獻約 5000 至 6000 萬。而 2 項進行簽約的 CDMO 合作案目前正在查登，產品為肺動脈高壓，以及首度與生泰 (1777-TW) 進軍日本市場，採原料垂直整合的 ADHD 藥物。此外，日本也有 3 項正在洽談中的產品，包括中樞神經 (CNS)、攝護腺及胃潰瘍產品。

范滋庭認為，以成長幅度來看，認為明年日本市場成長百分比將高於台灣市場，不過台灣市場因基數較大，因此以總金額來說，還是台灣較高。

至於中國市場，范滋庭表示，過去中國以技轉方式獲利，不過在一致性評價實施後，品項價格被壓低，技轉利潤大幅縮水，因此現在策略轉為自研查登後，以進口模式進行，並建立「台灣生產、進口中國」。目前已有 3 項技轉領證、3 件進口領證，並有 3 項產品進行立項在研中。

范滋庭提到，目前外銷營收約 4 億元，目前以東南亞占最大宗，約占整體營收 11 至 12%，加上中國與日本後，外銷占整體營收約 13 至 14%。

生達今年前三季營收 52.38 億元，年增 2.4%；毛利率 41.48%，年減 2.48 個百分點；營益率 19.29%，年減 1.45 個百分點；稅後純益 6.98 億元，年增 1.8%，每股純益 3.91 元。

佑全 (6929-TW) 部分，佑全總經理文德蘭表示，目前佑全加上札幌藥妝共有 172 家 (佑全 155 家、札幌藥妝 17 家)，今年展店 8 家，並淘汰體質不佳的 6 家門市，預計至年底前將再展店 2 家，屆時總共將達 174 家。

文德蘭進一步表示，由於藥師人力短缺，門市人員聘用困難，因此明年展店採保守策略，規劃展店 3 至 5%。