2025-11-20 17:10

根據 WisdomTree 最新分析，隨著總經環境的轉變，投資者正開始將黃金視為結構性彈性的核心配置。

告別「60/40」時代？研究人員：應將黃金列入核心配置(圖:shutterstock)

過去數十年，「60/40」投資組合 (60% 股票、40% 債券) 是審慎與分散投資的代名詞。然而，讓這一公式奏效的總經體制——低通膨、穩定增長和負相關的股債關係，卻似乎已發生轉變。研究人員指出，在 2022 年之後，投資者開始質疑債券能否有效對沖股票風險。

更具說服力的是，歐洲投資組合中黃金的平均配置比例現已達到 5.7%，與已開發市場主權債務的持倉量持平，這表明黃金不再被視為邊緣的多元化工具，而是主流的固定組成部分。

投資者選擇獲取黃金的方式也揭示了這種轉變：近 40% 的受訪者偏愛交易所交易產品 (ETP)，遠超實物金條或期貨。邏輯在於實體產品提供了現代投資組合所需的透明度、低成本和可擴展性。