search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估上修至1.01元，預估目標價為25.32元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.01元，其中最高估值1.11元，最低估值0.84元，預估目標價為25.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.11(1.11)1.371.842.27
最低值0.84(0.84)1.011.31.62
平均值1.01(1)1.21.541.95
中位數1.01(0.99)1.231.521.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.51億58.41億64.86億72.90億
最低值45.87億52.82億57.39億61.02億
平均值47.79億55.46億61.18億66.96億
中位數48.00億55.62億61.06億66.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.591.031.151.160.98
營業收入29.09億36.15億37.77億39.36億38.78億

詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJHX

相關行情

台股首頁我要存股
詹姆斯哈迪工業公司17.825-0.03%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty