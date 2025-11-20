鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估上修至1.01元，預估目標價為25.32元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.01元，其中最高估值1.11元，最低估值0.84元，預估目標價為25.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.37
|1.84
|2.27
|最低值
|0.84(0.84)
|1.01
|1.3
|1.62
|平均值
|1.01(1)
|1.2
|1.54
|1.95
|中位數
|1.01(0.99)
|1.23
|1.52
|1.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.51億
|58.41億
|64.86億
|72.90億
|最低值
|45.87億
|52.82億
|57.39億
|61.02億
|平均值
|47.79億
|55.46億
|61.18億
|66.96億
|中位數
|48.00億
|55.62億
|61.06億
|66.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.59
|1.03
|1.15
|1.16
|0.98
|營業收入
|29.09億
|36.15億
|37.77億
|39.36億
|38.78億
詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
