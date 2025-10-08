鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為24.56元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.85元，其中最高估值1.01元，最低估值0.75元，預估目標價為24.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.01(1.01)
|1.28
|1.84
|2.27
|最低值
|0.75(0.75)
|0.99
|1.19
|1.48
|平均值
|0.87(0.84)
|1.12
|1.46
|1.87
|中位數
|0.85(0.83)
|1.1
|1.44
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|47.84億
|57.28億
|65.20億
|74.18億
|最低值
|44.38億
|52.11億
|57.09億
|60.70億
|平均值
|46.47億
|54.74億
|60.51億
|67.44億
|中位數
|46.51億
|54.89億
|60.83億
|67.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.59
|1.03
|1.15
|1.16
|0.98
|營業收入
|29.09億
|36.15億
|37.77億
|39.36億
|38.78億
詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為23.71元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為25.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司JHX-US的目標價調降至25元，幅度約18.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司JHX-US的目標價調升至29.44元，幅度約3.05%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇