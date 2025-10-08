search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為24.56元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.85元，其中最高估值1.01元，最低估值0.75元，預估目標價為24.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.01(1.01)1.281.842.27
最低值0.75(0.75)0.991.191.48
平均值0.87(0.84)1.121.461.87
中位數0.85(0.83)1.11.441.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值47.84億57.28億65.20億74.18億
最低值44.38億52.11億57.09億60.70億
平均值46.47億54.74億60.51億67.44億
中位數46.51億54.89億60.83億67.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.591.031.151.160.98
營業收入29.09億36.15億37.77億39.36億38.78億

詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJHX

相關行情

台股首頁我要存股
詹姆斯哈迪工業公司21.72+8.11%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty