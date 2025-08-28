search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為23.71元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.82元，其中最高估值1.56元，最低估值0.75元，預估目標價為23.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.56(1.56)1.872.132.27
最低值0.75(0.75)0.951.091.51
平均值0.86(0.87)1.131.521.89
中位數0.82(0.84)1.11.41.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值47.62億57.28億65.20億74.18億
最低值44.38億52.11億55.82億59.19億
平均值45.94億54.19億59.80億66.69億
中位數45.94億54.20億59.25億66.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.591.031.151.160.98
營業收入29.09億36.15億37.77億39.36億38.78億

詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

