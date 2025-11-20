鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為38.00元

search icon



Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聞集團(NWS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.02元上修至1.04元，其中最高估值1.12元，最低估值0.77元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.12(1.12)1.441.671.18
最低值0.77(0.77)0.91.031.18
平均值1.02(1.02)1.211.361.18
中位數1.04(1.02)1.221.381.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值88.44億92.57億96.78億98.25億
最低值86.59億88.36億86.94億93.15億
平均值87.21億90.25億92.89億96.33億
中位數87.26億90.32億93.64億97.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.561.060.260.470.82
營業收入93.58億103.85億98.79億100.85億84.52億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


