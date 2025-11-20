鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聞集團(NWS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.02元上修至1.04元，其中最高估值1.12元，最低估值0.77元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.12(1.12)
|1.44
|1.67
|1.18
|最低值
|0.77(0.77)
|0.9
|1.03
|1.18
|平均值
|1.02(1.02)
|1.21
|1.36
|1.18
|中位數
|1.04(1.02)
|1.22
|1.38
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|88.44億
|92.57億
|96.78億
|98.25億
|最低值
|86.59億
|88.36億
|86.94億
|93.15億
|平均值
|87.21億
|90.25億
|92.89億
|96.33億
|中位數
|87.26億
|90.32億
|93.64億
|97.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.56
|1.06
|0.26
|0.47
|0.82
|營業收入
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
|84.52億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
