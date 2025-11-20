鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-20 07:00

馬斯克旗下 X(前身為推特) 在本月中旬悄悄完成一次重大升級，正式推出新一代加密通訊功能「Chat」。這個曾以短文社交為核心的平台，如今標榜「端對端加密、消失訊息、檔案分享、視訊通話」等特性，並喊出「沒有廣告、沒有追蹤、完全隱私」的承諾，被視為馬斯克「超級應用」策略的關鍵行動。

加密聊天功能上線！馬斯克攜X Chat挑戰微信 西方「全能App」能複製東方奇蹟？（圖：Shutterstock）

這不是 X 首次嘗試加密通訊，2023 年推出的加密私訊功能因「改善需求」於今年 5 月暫停，此次 Chat 上線，標誌著馬斯克收購推特後力推的「超級應用」計畫邁出實質一步。

關於超級應用，馬斯克早有藍圖，2022 年完成收購推特當天便發推稱「收購推特是創建 X 超級應用的加速器」，目標是打造集社交、支付、通訊、電商於一體的西方版微信。

今年 10 月內部會議上，馬斯克更明確說道：「用戶將能在 X 上完成幾乎所有事，支付、訊息、視訊通話甚至約會和招募功能都將整合。」

這一願景的核心藍本是中國微信。馬斯克多次提及：「在中國，人們生活在微信上，若我們能做到，將是巨大成功。」微信自 2011 年推出，月活超 10 億， 涵蓋外賣、網路叫車、醫療掛號等日常需求，託管 430 萬小程序，日交易額達 2800 億美元。

但對 X 來說，複製微信模式面臨多重挑戰，像是 Chat 剛上線便遭技術性質疑。密碼學專家 Matthew Garrett 指出，馬斯克宣稱的「類比特幣點對點加密」實為誤導，比特幣加密機制用於驗證交易，而非保護通訊隱私。成熟的加密通訊需前向保密、臨時金鑰及元資料保護，這些均非比特幣技術棧所長。

更深層問題在於，Chat 以四位數字 PIN 碼保護儲存於 X 伺服器的私鑰，低熵值的 PIN 易遭暴力破解；官方承認無法防禦中間人攻擊，惡意內部人員或平台方介入時用戶難以察覺。

此外，Chat 缺失前向保密、金鑰驗證等 Signal 等應用程式標配功能，一旦金鑰洩露，歷史聊天記錄可能會被追溯解密。

選擇自研 Juicebox 協議而非採用成熟的 Signal Protocol，或許跟馬斯克對「絕對控制」的偏好有關，完全加密的系統雖安全，卻會為內容審核、法律合規帶來難題，而 Chat 目前定位的用戶，或許並非追求極致安全的族群。

目前，Chat 已支援大檔案傳輸、群組 / 語音視訊通話、訊息編輯刪除、定時消失及防截圖功能，獨立應用也將於數月內推出，但這些只是起點，馬斯克終極目標是在美國土壤複製微信生態。

然而，中美數位生態差異顯著。中國市場早期競爭對手少，騰訊依托 QQ 社交鏈崛起，加上寬鬆監管，微信得以快速擴張，反觀美國，支付領域有 Venmo、PayPal，視訊通訊有 Zoom、FaceTime，約會、外賣等場景均有巨頭盤踞，Meta、Snap 等嘗試整合支付。

監管與使用者習慣也是障礙。臉書的 Libra 數位錢包曾遭強力阻擊，Snap 的 Snap Cash 未獲足夠吸引力。金融科技顧問 Davidson Oturu 坦言：「讓用戶棄用蘋果生態，轉用 X 進行銀行交易，跨度太大。」

更關鍵的是，美國用戶習慣「一個應用程式解決一個問題」，與超級應用「一站式」理念衝突。

不過，馬斯克並非毫無準備。他在支付領域經驗豐富，2000 年創立的 X.com 最終與 Confinity 合併為 PayPal。目前 X 正逐步取得貨幣傳輸牌照，X Money 已選定 Visa 作為首個合作夥伴，預計年內推出。

X 還將開發招募 (瞄準 LinkedIn)、約會、影片串流(對標 YouTube) 功能，並深度整合 AI 助理 Grok，其 5 億月活用戶、日均 500 億推文的基礎，為超級應用程式提供了潛在用戶池。

Chat 的上線也契合社群媒體私密化趨勢，若真能保障安全，有望吸引對 WhatsApp 有疑慮、對 Telegram 創辦人流亡擔憂的用戶，但安全恰是其當前軟肋。

專家強調，獨立安全審計完成前，不應將其視為 Signal 級安全工具，四位 PIN 碼的保護機制遠落後於行業標竿。

至於微信模式能否在西方複製，Tata Neu、Reliance MyJio 等嘗試都未能成功，Meta 的 WhatsApp 至今以通訊為主