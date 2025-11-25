鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-25 17:10

馬斯克再次以激進手段推動 AI 取代人力的策略，這次將目標對準旗下社群平台 X 內負責處理垃圾資訊、惡意影響力操作、非法內容及其他信任與安全問題的半數工程團隊成員。

馬斯克開始用Grok替代員工了！X平台最慘部門人力遭大砍9成（圖：Shutterstock）

《The Information》周一 (24 日) 引述兩名知情人士報導，他們上月透露，上述團隊在新一輪裁員前已縮減至不到 20 人，而在馬斯克 2022 年收購推特時，該團隊規模曾超過 100 人。從三位數到不足十人，裁員力度之大令人咋舌。

‌



事實上，馬斯克上月中就在一則推文中透露了端倪。他當時表示，未來幾周將徹底移除 X 的啟發式推薦演算法，並由 Grok 全面接管，透過閱讀和理解全部內容來自動匹配用戶興趣。既然連演算法都交給 AI 了，那些背後的演算法工程師及相關支援人員自然難逃失業命運。

馬斯克的這番操作並非個案。今年 8 月，他成立了名為「巨硬」（Macrohard）的新公司，公開宣稱要用 AI 重做一遍微軟的產品。從 X 到 Macrohard，馬斯克顯然在下一盤大棋，其核心思路已經非常清晰，也就是用 AI 取代人力，用自動化取代傳統工程。

為推進這項策略，馬斯克指派 xAI 的兩位「雙胞胎執行者」，33 歲的 Dima 和 Ievgin Soboliev，兩人均來自烏克蘭，都畢業於哈爾科夫國立大學應用數學專業，曾先後在 Meta、谷歌、蘋果、OpenAI 等科技巨頭任職。兩人今夏幾乎同時加入 xAI，直接向馬斯克匯報，已成為 xAI 的頂尖工程師。他們在 X 內部推行「馬斯克模式」，要求工程師長時間工作，包括周末，強調效率至上，迅速清除他們認為冗餘的職位。

目前，X 內部仍有至少 100 名工程師負責不同業務，但不確定接下來還會裁掉多少人，馬斯克最終目標是讓 X 的演算法「完全 AI 化」，讓用戶可以透過與 Grok 聊天機器人互動，自主調整訊息流內容。Grok 已從單純的總結工具躍升為 X 平台的「總管」，未來只會更加無處不在。

然而，這種激進策略也帶來了顯著風險。最突出的矛盾在於，負責平台內容安全的團隊對 Grok 產生的內容幾乎沒有控制權，卻必須承擔清理違規資訊的責任，導致平台安全陷入「權責倒掛」的困境。

此外，X 和 xAI 雖已合併，但團隊運作仍相對獨立，當安全團隊努力刪除有害內容時，xAI 團隊可能在同步訓練 Grok 變得更「有創意」，造成安全與創新目標衝突，形成管理真空。

馬斯克的 AI 革命也衝擊了 X 的長期項目，例如備受期待的支付服務「X Money」。由於團隊人員流動頻繁，加上監管機構對平台穩定性存疑，該計畫至今未能獲得關鍵州的支持。