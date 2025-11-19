鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cipher Mining Inc(CIFR-US)EPS預估上修至-0.32元，預估目標價為27.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Cipher Mining Inc(CIFR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.32元上修至-0.32元，其中最高估值-0.26元，最低估值-0.47元，預估目標價為27.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.26(-0.26)
|0.21
|1.6
|0.48
|最低值
|-0.47(-0.47)
|-1.19
|-0.99
|0.05
|平均值
|-0.33(-0.33)
|-0.55
|0.03
|0.27
|中位數
|-0.32(-0.32)
|-0.46
|-0.02
|0.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.79億
|7.16億
|13.67億
|17.06億
|最低值
|2.32億
|2.53億
|6.33億
|12.72億
|平均值
|2.53億
|4.23億
|9.63億
|14.89億
|中位數
|2.54億
|4.10億
|9.04億
|14.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.05
|-0.33
|-0.16
|-0.10
|-0.14
|營業收入
|0.00
|0.00
|304萬
|1.27億
|1.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Cipher Mining Inc(CIFR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
