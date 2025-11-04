鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cipher Mining Inc(CIFR-US)EPS預估下修至-0.31元，預估目標價為18.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cipher Mining Inc(CIFR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.29元下修至-0.31元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.47元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.2(-0.13)0.211.60.48
最低值-0.47(-0.47)-0.86-0.990.48
平均值-0.32(-0.31)-0.260.090.48
中位數-0.31(-0.29)-0.20.170.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.94億7.16億13.67億17.06億
最低值2.31億3.14億5.81億17.06億
平均值2.63億4.67億8.03億17.06億
中位數2.66億4.68億6.81億17.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.05-0.33-0.16-0.10-0.14
營業收入0.000.00304萬1.27億1.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Cipher Mining Inc(CIFR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

