鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為21.79元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.46元，其中最高估值2.76元，最低估值2.27元，預估目標價為21.79元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.76(2.94)2.452.793.15
最低值2.27(2.27)1.841.953.15
平均值2.47(2.53)2.142.323.15
中位數2.46(2.53)2.152.293.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值199.28億198.18億202.77億208.03億
最低值192.93億182.94億185.79億208.03億
平均值195.15億192.19億196.23億208.03億
中位數194.43億191.56億195.70億208.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.142.512.021.550.70
營業收入202.70億217.42億198.51億201.85億193.82億

詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


