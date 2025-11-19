鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為21.79元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.46元，其中最高估值2.76元，最低估值2.27元，預估目標價為21.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.76(2.94)
|2.45
|2.79
|3.15
|最低值
|2.27(2.27)
|1.84
|1.95
|3.15
|平均值
|2.47(2.53)
|2.14
|2.32
|3.15
|中位數
|2.46(2.53)
|2.15
|2.29
|3.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|199.28億
|198.18億
|202.77億
|208.03億
|最低值
|192.93億
|182.94億
|185.79億
|208.03億
|平均值
|195.15億
|192.19億
|196.23億
|208.03億
|中位數
|194.43億
|191.56億
|195.70億
|208.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|2.51
|2.02
|1.55
|0.70
|營業收入
|202.70億
|217.42億
|198.51億
|201.85億
|193.82億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
