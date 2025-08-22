search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為23.42元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.63元上修至2.68元，其中最高估值3.01元，最低估值2.35元，預估目標價為23.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.01(3.01)2.723.143.23
最低值2.35(2.22)1.912.073.23
平均值2.65(2.61)2.282.473.23
中位數2.68(2.63)2.282.483.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值206.25億207.03億209.64億213.72億
最低值199.42億194.64億197.02億213.72億
平均值202.05億200.00億204.11億213.72億
中位數201.54億199.32億203.97億213.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.142.512.021.520.70
營業收入202.70億217.42億198.51億183.16億193.82億

詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

