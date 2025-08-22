鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為23.42元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.63元上修至2.68元，其中最高估值3.01元，最低估值2.35元，預估目標價為23.42元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.01(3.01)
|2.72
|3.14
|3.23
|最低值
|2.35(2.22)
|1.91
|2.07
|3.23
|平均值
|2.65(2.61)
|2.28
|2.47
|3.23
|中位數
|2.68(2.63)
|2.28
|2.48
|3.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|206.25億
|207.03億
|209.64億
|213.72億
|最低值
|199.42億
|194.64億
|197.02億
|213.72億
|平均值
|202.05億
|200.00億
|204.11億
|213.72億
|中位數
|201.54億
|199.32億
|203.97億
|213.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|2.51
|2.02
|1.52
|0.70
|營業收入
|202.70億
|217.42億
|198.51億
|183.16億
|193.82億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
