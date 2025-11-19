鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估下修至12.53元，預估目標價為108.37元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.77元下修至12.53元，其中最高估值13.04元，最低估值12.04元，預估目標價為108.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.04(13.18)
|16.14
|19.66
|15.42
|最低值
|12.04(12)
|13.3
|16.78
|15.42
|平均值
|12.51(12.65)
|14.51
|17.56
|15.42
|中位數
|12.53(12.77)
|14.58
|17.23
|15.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|86.29億
|104.03億
|119.18億
|最低值
|63.41億
|73.54億
|84.31億
|平均值
|77.91億
|92.44億
|105.73億
|中位數
|84.06億
|96.04億
|109.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.29
|5.27
|6.61
|9.71
|11.67
|營業收入
|15.49億
|21.83億
|28.43億
|41.94億
|53.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
