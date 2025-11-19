search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估下修至12.53元，預估目標價為108.37元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.77元下修至12.53元，其中最高估值13.04元，最低估值12.04元，預估目標價為108.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.04(13.18)16.1419.6615.42
最低值12.04(12)13.316.7815.42
平均值12.51(12.65)14.5117.5615.42
中位數12.53(12.77)14.5817.2315.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值86.29億104.03億119.18億
最低值63.41億73.54億84.31億
平均值77.91億92.44億105.73億
中位數84.06億96.04億109.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.295.276.619.7111.67
營業收入15.49億21.83億28.43億41.94億53.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


