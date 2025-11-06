鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估上修至12.92元，預估目標價為115.47元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.68元上修至12.92元，其中最高估值13.23元，最低估值12元，預估目標價為115.47元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.23(13.18)
|16.14
|19.78
|15.42
|最低值
|12(12)
|13.87
|16.86
|15.42
|平均值
|12.8(12.63)
|14.85
|18.36
|15.42
|中位數
|12.92(12.68)
|14.76
|18.05
|15.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|83.80億
|103.79億
|122.34億
|最低值
|58.14億
|64.44億
|84.31億
|平均值
|72.37億
|88.17億
|106.15億
|中位數
|72.70億
|93.19億
|108.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.29
|5.27
|6.61
|9.71
|11.67
|營業收入
|15.49億
|21.83億
|28.43億
|41.94億
|53.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
