鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估上修至12.92元，預估目標價為115.47元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.68元上修至12.92元，其中最高估值13.23元，最低估值12元，預估目標價為115.47元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.23(13.18)16.1419.7815.42
最低值12(12)13.8716.8615.42
平均值12.8(12.63)14.8518.3615.42
中位數12.92(12.68)14.7618.0515.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值83.80億103.79億122.34億
最低值58.14億64.44億84.31億
平均值72.37億88.17億106.15億
中位數72.70億93.19億108.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.295.276.619.7111.67
營業收入15.49億21.83億28.43億41.94億53.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKSPI

