鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegSKSPI-US的目標價調降至108.37元，幅度約5.66%

Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegSKSPI-US的目標價調降至108.37元，幅度約5.66%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)提出目標價估值：中位數由114.87元下修至108.37元，調降幅度5.66%。其中最高估值147.26元，最低估值87.1元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS今(27日)收盤價為75.1元。近5日股價上漲5.66%，標普指數上漲0.84%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股KSPI市場預估目標價

Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS75.1+0.78%

