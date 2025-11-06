鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegSKSPI-US的目標價調升至115.47元，幅度約6.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)提出目標價估值：中位數由108.37元上修至115.47元，調升幅度6.55%。其中最高估值147.26元，最低估值87.1元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS今(6日)收盤價為73.63元。近5日股價下跌6.55%，標普指數下跌1.37%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegSKSPI-US的目標價調降至108.37元，幅度約5.66%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估下修至12.56元，預估目標價為114.87元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為9.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為60.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇