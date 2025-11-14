公股投信「四合一」？阮清華樂觀看待：四家都有意願 朝好方向發展

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-14 19:30

市場近期盛傳，包括第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信及華南永昌投信等四家公股金控旗下的投信公司，將採「四合一」方式進行整併。儘管相關金控本周已發訊澄清，說明未發布任何相關併購訊息，但此議題已引起市場高度關注。

公股投信「四合一」好事近？阮清華樂觀看待：朝好方向發展。（鉅亨網資料照）

對此，財政部次長阮清華今（14）日出席普發現金 ATM 領現宣導記者會後，向媒體證實財政部鼓勵業者自行協商，並透露據他了解，「四家都有意願」，且整併方向「應該是往好的方向去發展」。

阮清華坦言，公股投信的合併議題相當複雜，涉及層面廣泛，包括評價、是否減資、股權分配、人員安置及存續公司等，但強調「官股投信合併沒有適不適合的問題，只有願不願意的問題」，而目前四家投信均已展現意願，現階段仍在協商過程中。財政部的立場是希望「要併就大家一起併」，但不介入主導。

他進一步說明，各公股投信都已民營化並成為上市公司的子公司，因此整併應由業者主導，財政部無法催促或扮演主導角色。他同時指出，即使這四家投信順利完成合併，其市場規模仍僅排名第七，距離第六名尚有一定差距，顯示合併後仍有顯著的成長空間。