玉晶光2025年前三季EPS 22.41元 估Q4營運動能優於去年同期

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-19 17:37

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 在 2025 年第三季稅後賺回 14.14 億元，年增 2.6%，超越上半年的總和，每股純益 12.54 元，前三季稅後賺 25.26 億元，每股 22.41 元，對第四季進入市場需求淡季，玉晶光董事長陳天慶今 (19) 日指出，第四季營收可望較去年同期成長，實際數字仍需視客戶的最後拉貨節奏而定。

玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，玉晶光對於 2026 年營運看法趨於正面，玉晶光並指出，產品組合以手機鏡頭為主，並加入 AR、VR 相關鏡頭、鏡片與模組產品；隨著智慧眼鏡市場快速擴張，AR 客戶積極布局，VR 新品也在醞釀新一波設計導入，期待如整體環境有利、再加上自身良率持 續提升，2026 年營收與獲利表現可望優於 2025 年。

陳天慶並指出，玉晶光產品並非直接出口美國，關稅調整沒有直接衝擊，但仍不排除存在間接影響。海外擴廠方面，公司持續評估中，但尚未做出最後確認；同時，玉晶光在匯率議題所採取自然避險策略，盡量讓應收與應付維持同一幣別；採購則以美元為主，降低匯率波動風險。

玉晶光總經理郭英理在今天的法說會中指出，影像拍攝已成為智慧手機的核心差異化特性，甚至逐步朝電影級內容邁進，玉晶光持續與客戶維持緊密合作，同時，生產工廠在導入 AI 進行統計及管理，對生產效率及生產良率以年提升 15% 向上。

郭英理表示，於市場關注的潛望式鏡頭，玉晶光都在順利出貨，並在自行開發完成塑膠的稜鏡以應組裝的需求，同時客戶已提出更高的光學變焦需求，希望從既有 的 8 倍放大提升至 10-12 倍，甚至挑戰 16 倍，團隊正與客戶共同開發突破性設計，而且王晶光對於包括超薄手機、甚至未來折疊手機的特殊需求產品，也在進行開發中。

郭英理指出，玉晶光目前產能利用率偏緊，公司每年與客戶建立年度規劃，提前準備產能，主要產品以手機鏡頭為主，醫療、機器人、零售與新型 AI 裝置等雖有樂觀看法。此外光學產品在瑕疵判定上，結合 AI 與影像檢測已有重大突破，可減少人力並將人力投入新產品的研發。

在產品開發上，陳天慶也指出，近期 VR 市場雖然有點疲弱，但取而代之的 AR 智慧眼鏡市場卻呈現異常的強勁的成長需求，之前過去的智慧眼鏡多專注於 AR 顯示拍照及錄影，但現在 AI 技術卻成為這個產品的核心動力，智慧眼鏡不僅限於消費娛樂，也將廣泛應用於工業、教育、醫療等專業領域。

目前很多知名 AR 智慧眼鏡品牌都積極打造各自的生態系，並與電信業者，合作以降低消費者入手門檻，預計未來將出現更輕薄、續航力更長、顯示效果更佳的產品，並可能整合眼動追蹤等先進感測技術。因此，智慧眼鏡有望成為繼智慧手機之後的下一個個人運算平台，這對以光學鏡頭及鏡片為主要產品的玉晶光來說，無非是一個更大的機會及挑戰。