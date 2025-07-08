大立光及玉晶光6月營收都回升 玉晶光上半年營收突破100億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-08 17:14

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在客戶端新機進行第一次備料的同時，包括大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 先前都預告 6 月的營運動能較 5 月回升，玉晶光今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收 16.64 億元，月增 33.06%，年增 6.97%。

玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

玉晶光 2025 年第二季營收 47.69 億元，季減 10.37%，年減 4.37%，2025 年 1-6 月營收 100.91 億元，年減 1.31%。玉晶光認為，7 月開始進入旺季，因此第三季營收可望會較第二季成長。

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玉晶光對去年盈餘配發 18 元現金股息訂 16 日除息交易。

玉晶光董事長陳天慶在先前股東會指出，玉晶光在 2025 年下半年拿到的訂單數量比 2024 年同期爲多，目前玉晶光的產能很緊張。同時，陳天慶也預期 2025 年上下半年營收比重維持往年水準，而玉晶光的目標在 2025 年手機應用光學元件業績比去年更佳。

玉晶光在 2025 年第一季營收爲 53.21 億元，毛利率 30.93%，季增 3.82 個百分點，年減 4.81 個百分點，第一季稅後純益 8.72 億元，季增 1.62%，年減 19.79%，單季每股純益爲 7.74 元。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光在 5 日已公布 6 月營收爲 41.46 億元，月增 28.03%，年增 2.59%，大立 7 月的營運動能將優於 6 月表現。

大立光 2025 年第二季營收爲 115.73 億元，爲 5 年來同期新高，季減 19.94%，年增 6.26%，今年 1-6 月營收 262.52 億元，年增 17.73%。大立光將在 10 日召開法人說明會。