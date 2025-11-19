鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.82元，預估目標價為90.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對統一(1216-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.87元下修至3.82元，其中最高估值4.51元，最低估值3.45元，預估目標價為90.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.51(4.51)4.76.52
最低值3.45(3.45)3.864.53
平均值3.86(3.89)4.355.17
中位數3.82(3.87)4.375.02

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值698,001,640742,907,110806,926,190
最低值663,383,200686,713,240745,304,000
平均值680,940,900719,290,470764,175,030
中位數678,876,560720,617,500759,793,200

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.643.233.023.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		657,636,534581,102,935524,831,664473,501,669

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


