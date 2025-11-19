〈焦點股〉東方風能擺脫破發烏雲 長期訂單支撐股價走揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東方風能 (7786-TW) 昨 (18) 日以 168 元承銷價掛牌上市遭遇空頭襲擊，並未上演蜜月行情，以 150.5 元作收，跌逾半根停板。不過東方風能長期訂單支撐，在手訂單 160 至 200 億元，最長合約能見度看至 2042 年，激勵東方風能今 (19) 日擺脫破發烏雲走揚。
東方風能今天早盤以 151.5 元開高走高，盤中最高漲至 157 元，漲逾 4%，截至上午 11 點，股價暫報 154.4 元，漲幅約 2.66%，成交量超過 600 張。
東方風能專注離岸風電工程及營運維護，並以船隊租賃、海事工程統包、運維服務為三大營運模式。
東方風能表示，在手主要四大長期合約包括台灣多家離岸風場運維，以及歐洲挪威海洋服務承包商 DeepOcean AS 簽署的租船協議，合約保租期從 2026 年初至 2027 年底，並有最多 4 年的延長選項。
另外，東方風能積極擴大船隊規模，目前有 18 艘各式種類船舶，其中有 4 艘建造中，預估 2026 至 2027 年陸續交付，可望挹注營收獲利。
海纜工程方面，已承攬中華電信 (2412-TW)「台澎金馬第四海纜建設工程」，標案總金額約 25.8 億元，主要施工點落在明年，並迎來營收認列高峰。
東方風能今年前三季營收 83.97 億元，稅後純益 14.18 億元，每股純益 9.06 元，營收獲利皆年增超過 50%。
