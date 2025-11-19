〈焦點股〉東方風能擺脫破發烏雲 長期訂單支撐股價走揚

東方風能 (7786-TW) 昨 (18) 日以 168 元承銷價掛牌上市遭遇空頭襲擊，並未上演蜜月行情，以 150.5 元作收，跌逾半根停板。不過東方風能長期訂單支撐，在手訂單 160 至 200 億元，最長合約能見度看至 2042 年，激勵東方風能今 (19) 日擺脫破發烏雲走揚。